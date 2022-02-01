31 января ирландская авиакомпания Ryanair потребовала от Беларуси гарантировать, что инциденты, подобные принудительной посадке рейса в мае 2021 года, больше не повторятся. Как подчеркнул глава Ryanair Майкл О’Лири, без таких гарантий авиакомпаниям не следует летать над Беларусью, сообщает Голос Америки.

Напомним, что речь идет о рейсе FR4978, которым белорусский журналист-диссидент Роман Протасевич вместе со своей подругой Софией Сапегой летели из Афин в Вильнюс. Тогда белорусские диспетчеры заставили самолет сесть в Минске в связи с ложной информацией о возможном взрыве на борту самолета. Как только самолет приземлился, журналист был арестован.

В январе 2022, после того, как Международная организация гражданской авиации (ИКАО) представила доклад о случившемся, четверо белорусских должностных лиц были обвинены в воздушном пиратстве.

В отчете ИКАО, опубликованном 17 января 2022 года, сообщается, что сообщение об угрозе бомбы на борту было ложным. Кроме того, в документе отмечается, что Беларусь скрыла важную информацию от расследования.

Глава Ryanair Group Майкл О’Лири положительно отнесся к докладу, отметив, однако, что «его можно было бы и расширить».

Он добавил, что над Беларусью «не должно быть никакого пролета воздушных судов, пока не будут получены гарантии того, что это не повторится».

Беларусь заявила, что действовала по закону и всем международным нормам, и обвинила Запад в использовании данного инцидента с целью подорвать позиции Александра Лукашенко.