Ряды бюджетников продолжают редеть

Несмотря на заявленные меры по борьбе с безработицей – в частности, запрет на увольнения во время пандемии, только за месяц с августа по сентябрь число наемных работников сократилось на 10 тыс. человек.

Всего же в июне — сентябре ряды бюджетников поредели на 27,7 тыс. человек, а число официально зарегистрированных трудовых договоров в негосударственном секторе, напротив, увеличилось на 16,9 тыс. единиц.

На такие выводы наводят данные Государственного комитета по статистике.

Ведомство сообщает, что на 1 сентября этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность наемных работников в экономике Азербайджана выросла на 59,8 тыс. человек или на 3,7%, и составила 1 670,9 тыс. человек. Из них 902,3 тыс. человек — работники государственного сектора, а 768,6 тыс. человек — частного сектора.

В то же время, согласно отчету Госкомстата на 1 августа сего года, в национальной экономике число наемных работников увеличилось на 67,4 тыс. человек или на 4,2% по сравнению с аналогичной отчетной датой прошлого года, и составило 1,681 тыс. человек. Из них 909,8 тыс. трудятся в государственном секторе, 771,4 тыс. — в частном. Тем самым государство продолжает оставаться главным работодателем, обеспечивая работой 54,1% наемных работников, информирует ведомство

Сопоставив эти данные, приходим к выводу, что только за месяц ряды наемных работников поредели на 10 тыс. человек. Причем, наибольшее снижение наблюдается именно в сегменте работников государственного сектора. Ведь если на 1 августа в госсекторе работало 909,8 тыс. тружеников, по информации на 1 сентября число работников государственной сферы составило 902,3 тыс., соответственно, сократившись на 7,5 тыс. человек. В частном же секторе еще месяц назад работало 771,4 тыс. наемных работников, что означает снижение показателя на 2,8 тыс. единиц.

В целом же, отчеты ГКС за предыдущие месяцы являют тенденцию спада, особенно в сегменте работников госсектора.

«По состоянию на 1 июля этого года количество занятых в экономике страны увеличилось на 81,4 тыс. человек или 5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 1 695,1 тыс. Из их числа 922,1 тыс. человек работают в государственном секторе экономики, а 773,0 тыс. — в частном», — говорит статистика. Для сравнения, на начало июня 930 тыс. человек работали в государственном, а 751,7 тыс. – в негосударственном секторе. Из статистики видно, что в июле по отношению к июню ряды госработников поредели на 7 тыс. 900 человек, тогда как в негосударственном секторе, напротив, наблюдался некоторый рост

По нашим подсчетам в совокупности в июне — сентябре число работников госсектора сократилось на 27,7 тыс. человек (с 930 тыс. до 902,3 тыс.). В негосударственном секторе, напротив, наблюдается рост. Количество официально зарегистрированных рабочих мест увеличилось в отчетные месяцы на 16,9 тыс. единиц – с 751,7 тыс. в июне до 768,6 тыс. в сентябре.

О причинах снижения числа тружеников бюджетной сферы пока на официальном уровне ничего не сообщается. Что же касается сравнительно более благоприятной ситуации в сегменте трудовых договоров негосударственной сферы, на уровне экспертов и практиков отмечалась корреляция этого обстоятельства с карантинными мерами правительства и запретом на расторжение трудовых договоров.