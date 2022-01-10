Предварительная дискуссия в Женеве в преддверии российско-американских переговоров была деловой, сказал заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

«Коммерсант» сообщает, что по итогам встречи с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман Рябков выразил надежду, что завтра время не будет теряться зря.

«Потрясающе. Мы погрузились в материю предстоящих дел. Разговор сложный, он не может быть легким. В принципе, деловой, и я думаю, что завтра время не будем тратить зря», — сказал Рябков.

Отвечая на вопрос о том, есть ли оптимизм, он сказал, что «оптимизм никогда не теряем, руководствуемся им».

При этом издание отмечает, что из слов Рябкова не ясно, сказал он «потрясающе» всерьез или с иронией.