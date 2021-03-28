Рустам Гусейнов снял фильм о Русском драмтеатре: Я против того, когда «городские легенды» подменяют факты

Творческая команда Русского Дома в Баку сняла документальный фильм, посвященный 100- летию Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Режиссер фильма — Рустам Гусейнов.

100 лет истории Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна — это славный симбиоз творчества нескольких поколений театрального коллектива и огромной зрительской любви. Это память о талантливых актерах и режиссерах, оригинальных постановках, которые до сих пор живы в памяти бакинцев.

«Максимальная точность моей ленты — это фокусировка на наиболее значимых событиях, связанных с этим театром. Я против того, когда «городские легенды» подменяют реальные исторические факты. Это предполагает огромное количество работы и много времени на проверку фактов. Я считаю, что по-другому документальные фильмы снимать нельзя.

Но для меня главное зритель. Фильм не должен быть «сухим» и интересным только узкому кругу специалистов по театру и историков. Я старался сделать мою ленту живой и интересной, способной увлечь массового зрителя, в том числе и тех, кто не ходит в театр», — рассказывает Р.Гусейнов в интервью #.

Официальной датой открытия Русского драмтеатра является 20 декабря 1920 года. За век своей деятельности театр неоднократно менял название, но сохранил свой уникальный дух и сейчас является легендарной театральной площадкой, неотделимой от культуры и истории города Баку.

В полнометражном, почти полуторачасовом документальном фильме подробно рассказывается об обстоятельствах возникновения и развития театра, факторах и событиях, сделавших театр феноменом культуры города Баку и его влиянии на городскую жизнь. Особое внимание уделено роли творческих личностей в истории театра, их отношениям с коллективом, сегодняшним связям театра с международной театральной жизнью и постановкам, поразившим не только бакинцев.

Режиссер фильма согласен, что Русский драмтеатр — знаковое место в Баку. И признается в беседе с корреспондентом #, что ему знакомо множество интересных историй и судеб, связанных с этим театром:

«В первую очередь, это великий поэт Назым Хикмет и история его дружбы с азербайджанским театральным режиссером Магеррамом Ашумовым. Это почти детективная история с постановкой скандальной пьесы Александра Володина «Назначение», запрещенной цензурой в Москве, и сам Олег Ефремов снялся в главной роли в ее бакинской постановке. Нельзя не упомянуть о театральной легенде Фаине Георгиевне Раневской и ее бакинском периоде деятельности», — рассказывает Гусейнов, подчеркивая, что в фильме показаны малоизвестные факты из театральной жизни, использована уникальная архивная хроника, записи спектаклей с участием легенд театральной сцены, редкие фотографии, личные документы, программы, рецензии на спектакли полувековой и вековой давности, а также детально раскрыты важные штрихи в истории театра и отдельных постановок.

В фильме представлена ретроспектива деятельности театра за век: от театра малых форм до современной академической театральной площадки.

Для Рустама Гусейнова это уже вторая крупная работа в кино за последнее время. Молодой режиссер признается, что картина — это важный проект в его новой деятельности:

«До этого я не работал с фильмами, хронометраж которых превышал 60 минут. Это мой первый большой фильм. Выстроить работу такого объема так, чтобы она не провисала в динамике и оставалась интересной на протяжении всего хронометража, было сложно, и я рад, что все получилось», — говорит он.

Рассказывая о наиболее запомнившихся моментах со съемочной площадки, режиссер вспоминает создание начала фильма:

«Нам надо было собрать интересное цельное вступление из архивных хроник и современного образа театра. Мы перепробовали много вариантов, прежде чем получили нужный результат, стилизовав современную съемку под пленку 20-х годов и вписав как перемычку между историческими хрониками, создали цельный образ и нужный пролог фильма», — признался Гусейнов.