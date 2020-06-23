Рустам Фаталиев: В таких условиях открытие драйв-ин просто невозможно

В связи с ужесточением карантина в Баку, некоторые проекты, реализация которых была на старте, были приостановлены. Один из них – открытие в столице Азербайджана первого Open Air Cinema(drive-in).

Как мы уже сообщали, такой сюрприз бакинцам готовила сеть кинотеатров Park Cinema. Многие киноманы были расстроены, узнав, что открытие кинотеатра под открытым небом переносится на неопределенный срок. Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров деятельность кинотеатров в Азербайджане была временно прекращена с 14 марта. В связи с пандемией и в Голливуде перенесли все главные премьеры года. В этой ситуации киноманы в Баку с нетерпением ожидали открытия драйв-ин, которые за последние месяцы были открыты во многих странах мира.

Прояснить ситуацию мы попросили пиар-менеджера Park Cinema Рустама Фаталиева:

«Идея открыть в Баку драйв-ин остается в силе. Но на данном этапе мы полностью приостановили свою деятельность, и, в том числе работу по возведению Open Air Cinema. На это требуется время, а мы не можем заниматься проектом во время строгого карантина. Также мы не знаем, какие правила будут действовать после 5 июля. В случае, если выход людей будет возможен исключительно по смс-разрешениям, как это происходит сейчас, то мы прекрасно понимаем, что никто не сможет приезжать в кинотеатр. В таких условиях открытие драйв-ин просто невозможно», — заявил он #.

По словам Р.Фаталиева, снова говорить об открытии можно будет лишь после очередного решения оперативного штаба.

Напомним, что открытие первого драйв-ин в Баку ожидалось в одной из известных локаций Баку:

«Это очень известное место. Думаю, все будут приятно удивлены. Люди вообще с большим воодушевлением встретили нашу инициативу. Я сужу по многочисленным комментария и отзывам в соцсети, после того, как мы сделали анонс автокинотеатра», — сказал представитель Park Cinema ранее.

Еще один драйв-ин намерен открыть и CinemaPlus. Анонс кинотеатра под открытым небом был сделан на официальных страницах кинотеатра в соцсети.

В интервью # пиар менеджер сети кинотеатров CinemaPlus Нармин Гасанова подтвердила эту информацию:

«В настоящее время мы работаем над этим проектом и планируем в ближайшем времени раскрыть все подробности. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, мы изучаем все малейшие нюансы, и надеемся вскоре порадовать своих зрителей», — сказала она.