Российские вооруженные силы уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и ремонтного цеха в Николаеве, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве», — рассказал Конашенков.

Он добавил, что всего за минувшую ночь российские ракетные войска и артиллерия обстреляли 811 объектов ВСУ. Кроме того, по словам Конашенкова, за ночь российской оперативно-тактической авиацией уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и военной техники Украины. (Газета.Ру)