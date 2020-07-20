Руслан Гулиев: Акции будут продолжаться по всему миру, невзирая на попытки армян помешать их проведению – ФОТО

Азербайджанцы всего мира активно выступили в поддержку своей Родины. В эти дни акции против страны агрессора – Армении, оккупировавшей территорию Азербайджана, проходят в различных странах: США, Великобритании, Швеции, Турции, Швейцарии, Израиле и мн. др.

Десятки тысяч человек выходят на улицы с национальными флагами и лозунгами, призывающими положить конец армянской агрессии и оккупации на территории Азербайджана, демонстрируя всему миру единство и неодолимость азербайджанского народа.

«Наши соотечественники, проживающие в различных странах мира, всегда давали и будут давать достойный ответ на вылазки армянской стороны. Они всегда были активны и чутко реагировали на события, происходящие в Азербайджане. И в этот раз они проявили высокий патриотизм и сплоченность», — заявил # Руслан Гулиев, — заведующий отделом Государственного комитета по работе с диаспорой.

По его словам, только за последние дни такие акции прошли в 20 странах мира, и в них приняли участие свыше 10 000 человек. Среди участников акции были азербайджанцы – уроженцы других стран, которые таким образом доказали любовь к своей исторической Родине.

Все акции прошли при организации диаспорских структур, а общее количество таких шествий на данный момент превысило цифру 40:

«Цель этих акций – донесение правды о произошедших на азербайджано-армянской границе событиях, и, в целом, о Нагорно-Карабахском конфликте. Они будут продолжаться, невзирая на попытки армянской стороны помешать их проведению», — подчеркнул Р.Гулиев.

Он также заявил #, что все акции санкционированы местными властями и проводятся в строгом соответствии с законодательством той страны, в которой они организованы, и отметил, что диаспорские структуры направили более 100 обращений в международные организации 25 стран мира, с целью донесения правдивой информации о случившемся.

И еще одна статистика: в ведущих СМИ 20 стран были опубликованы около 100 публикаций, в которых отражена суть конфликта, рассказано о многочисленных провокациях и зверствах армянской стороны в отношении Азербайджана. Р.Гулиев сообщил, что такие публикации вышли на 14 языках мира.

На данный момент акции протеста против оккупации Азербайджана армянской стороной прошли перед штаб-квартирой ООН в Женеве ( Швейцария). Митинг состоялся при организации Координационного совета азербайджанцев Швейцарии (КСАШ) и Культурного центра азербайджанцев Швейцарии, наряду с представителями нашей диаспоры и представителями турецких сообществ. В ходе акции развевались флаги Азербайджана и Турции и скандировались лозунги «Справедливость Азербайджану!» «Нагорный Карабах – это Азербайджан!» «Конец армянской оккупации!».

Сотни азербайджанцев, проживающих в Турции, и представители братской страны собрались накануне на исторической площади Баязида в Стамбуле, где также прошла акция в поддержку Азербайджана под девизом «Мы готовы пожертвовать жизнью за родной Азербайджан» (Can Azərbaycana canımız fəda).

Шествие состоялось при организационной поддержке диаспорских организаций и Объединения азербайджанской культуры и единства Стамбульского университета. Участники митинга держали в руках флаги Азербайджана и Турции, скандировали лозунги: «Карабах — это Азербайджан!»; «Позор Армении!»; «Справедливость Карабаху!».

Еще один митинг был организован международной ассоциацией Азербайджан-Израиль «АзИз». Он состоялся в одном из самых людных мест Израиля – на перекрестке Цомет Цабар — на одной из главных трасс, ведущей с юга до самого севера страны, в городе Кирьят-Бялике.

Участники митинга держали транспаранты на иврите, русском и английском языках, с лозунгами осуждения спровоцированных Арменией военных действий на границе с Азербайджаном. Митингующие с флагами Азербайджана и Израиля в руках скандировали призывы остановить армянскую агрессию и призвать Армению освободить оккупированные территории Азербайджана.

Проживающие в США азербайджанцы провели акцию протеста перед зданием консульства Армении в Чикаго в связи с провокацией армян в Товузском направлении азербайджано-армянской границы. Митингующие держали в руках флаги Азербайджана и Турции и транспаранты с надписью: «Армения, остановись убивать мирных граждан», «Армения должна выполнить резолюции Совбеза ООН», «Карабах это Азербайджан».

Еще одна акция в США состоялась в Вашингтоне. Представитель азербайджанской диаспоры США Панах Ибрагимов разместил на своей странице в Facebook видео кадры, на которых видно, как караван автомобилей, молодые люди с флагами Азербайджана, Турции, плакатами, фотографиями шехидов под звуки патриотических песен шествуют по улицам города, скандируя лозунги: «Да здравствует Азербайджан!», «Карабах это Азербайджан!», «Все для Родины!», «Шехиды бессмертны, Родина – неделима!».

Армянскую агрессию и захватническую политику осудили также и в Будапеште. Сотни людей прошлись по улицам города в рамках акции Stop Armenian Agression.

Проживающие в Лондоне азербайджанцы собрались перед зданием посольства Армении и выразили протест против провокаций, совершенных Арменией на Товузском направлении границы. Участники акции скандировали лозунги «Карабах — наш и будет нашим», «Армения – оккупант» с требованием немедленного прекращения провокаций Армении и вывода захватнических войск с азербайджанских земель.