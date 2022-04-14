Руководители ряда журналистских организаций и СМИ обратились к министру внутренних дел Азербайджанской Республики, господину Вилаяту Эйвазову. В обращении говорится:

«В Масаллинском районе 13 апреля полицией задержан учредитель и главный редактор регионального новостного сайта “Cenub.az” Захир Аманов. Аманов был задержан днем в офисе редакции, сообщили местные источники.

В правоохранительных органах сообщили, что Аманов задержан по жалобе главы администрации села Сыгдаш Масаллинского района Исрафила Алиева.

Якобы Аманов шантажировал его, угрожая публикацией о нем компрометирующего материала и был задержан с поличным при получении 1500 манатов. В этой связи возбуждено уголовное дело по ст. 182.1 (вымогательство путем угроз) УК АР.

Мы долгие годы знаем Захира Аманова как руководителя одного из ведущих региональных СМИ Азербайджана, опытного, порядочного журналиста и не можем поверить, что он у кого-то вымогал деньги.

Надеемся, что будет проведено объективное расследование случившегося.

Одновременно, учитывая вышесказанное, большую роль Аманова в развитии региональной журналистики, а также его пожилой возраст, просим вас на период следствия не заключать его под стражу».

Документ подписали Ариф Алиев, председатель журналистского объединения Йени Несил; Эльчин Шихлинский, председатель Объединения журналистов Азербайджана, главный редактор издания «Айна-Зеркало»; Мехман Алиев, директор информационного агентства Turan ; Гулу Магеррамли, директор канала Pressklub TV; Аваз Зейналлы, главный редактой сайта xural.com.