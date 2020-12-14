Рухани в отличие от Зарифа не увидел ничего крамольного в выступлении Эрдогана в Баку

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что прочитанное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Баку стихотворение нельзя назвать преднамеренными нападками в отношении территориальной целостности Исламской Республики.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, Рухани сказал на пресс-конференции в Тегеране для местных и иностранных журналистов.

«Считаю необоснованной вероятность преднамеренных нападок Эрдогана в отношении территориальной целостности Ирана или оскорбления иранского народа», — сказал Рухани.

Президент ИРИ отметил, что Турция и Иран сотрудничают в ряде политических, экономических и региональных вопросов, а также в рамках Астанинского процесса.

Рухани подчеркнул тот факт, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонной беседы с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом привлек внимание к тому факту, что в своей речи президент Эрдоган даже не намекал на Иран.

«Если прочитать это стихотворение в Иране, оно будет нести одно значение. Если прочитать в другой стране, значение совсем другое. Как отметила турецкая сторона, стихотворение президента Турции не было направлено против Ирана. В тот же день Эрдоган подчеркнул необходимость многостороннего сотрудничества между Турцией, Ираном, Россией, Азербайджаном и даже Арменией. На этом основании, следует оценивать выступление Эрдогана в полном контексте», — сказал Рухани.

Президент Ирана отметил, что за семь лет провел многочисленные встречи с Эрдоганом.

«Считаю необоснованной вероятность преднамеренных нападок Эрдогана в отношении территориальной целостности Ирана или оскорбления иранского народа. Турецкая сторона подчеркнула, что Эрдоган прочитал стихотворение, чтобы разделить радость азербайджанского народа, освободившего земли от оккупации. Прочитанное им стихотворение многогранное», — сказал Рухани. ​​​​​​​