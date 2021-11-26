Суммарный коэффициент рождаемости (показывает сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода — прим.ред.) в Индии в 2019-2021 годах упал до 2.0, что на одну десятую меньше, чем необходимо для поддержания стабильной численности населения в долгосрочной перспективе.

Oб этом сообщает Washington Post.

При этом, согласно данным 2015-2016 годов, суммарный коэффициент рождаемости составлял 2,2.

«Это, конечно, хорошие новости. Это указывает на то, что за последние четыре года в социально-экономических условиях произошла какая-то трансформация», — сказала Нандита Сайкия, профессор общественного здравоохранения Международного института демографических исследований в Мумбаи.

В числе причин, поспособствовавшим снижению рождаемости выделяются быстрая урбанизация, экономическая модернизация, распространение контрацептивов и обучение планированию семьи.

На данный момент, согласно прогнозам ООН, предполагается, что Индия обгонит Китай по численности населения в 2027 году. Тем не менее, издание отмечает, что если рождаемость продолжить снижаться, то эта дата может наступить немногим позже.(Газета.Ru)