Роухани: ядерная деятельность Ирана продолжит носить мирный характер

Ядерная деятельность Ирана после последнего отказа от выполнения обязательств по ядерной сделке будет носить мирный характер, заявил президент страны Хасан Роухани.
«Правительство, сделав пятый шаг сокращения ядерных обязательств, предприняло очень важную меру в развитии мирной ядерной деятельности», — сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.(РИА Новости)

| 2020-01-08T14:43:29+00:00 8 января 2020, 17:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss