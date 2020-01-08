Роухани: ядерная деятельность Ирана продолжит носить мирный характер

Ядерная деятельность Ирана после последнего отказа от выполнения обязательств по ядерной сделке будет носить мирный характер, заявил президент страны Хасан Роухани.

«Правительство, сделав пятый шаг сокращения ядерных обязательств, предприняло очень важную меру в развитии мирной ядерной деятельности», — сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.(РИА Новости)