Цена отдыха в Турции для семьи из России выросла на 20—70% в летнем сезоне 2023 года. Об этом сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

«Где-то я считаю, что цены выросли процентов на 70%, где-то — на 20%, смотря какой сегмент размещения. Это понятно, инфляция в Турции дает свои плоды. У нас растет доллар, евро, и это, естественно, сказывается на стоимости путевки, к сожалению», — сказала она на пресс-конференции в пятницу.

Стоимость отдыха выросла бы еще больше, если бы авиакомпании «пересмотрели валютные цены» и решили повысить маржинальность, отметила Осипова.

При этом туристы из России все равно не отказываются от отдыха в Турции, однако пересматривают планы относительно длительности отдыха и вариантов размещения, добавила эксперт. «Те, кто могли себе позволить отдых в отеле лакшери, опускают категорию отеля до обычной «пятерки». Кто ехал на две недели, сейчас едет на неделю. Таким образом происходит экономия», — объяснила она.

За лето в Турции отдохнут более 3 млн граждан РФ, прогнозирует АТА.

До конца года цена на международные авиаперелеты возрастут на 40%, прогнозировал накануне совладелец Внукова и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев. «Не нужно к этому относиться так, что авиакомпании пользуются ситуацией. Со стороны это, может, так выглядит, но все на самом деле иначе», — отметил он. По его словам, авиакомпании вынуждены поднимать цены на билеты из-за нехватки комплектующих. (moscowtimes.ru)