На волне ценового роста правительство повышает социально значимые минимумы, а за ними и прессинг выплат по социальному страхованию.

Следуя проекту закона о «Государственном бюджете на 2022 год», начиная с января минимальная заработная плата в стране будет повышена с 250 до 300 манатов. Прирост «минималки» повлечет за собой рост отчислений в Госфонд социального страхования. Так, со следующего года бизнес будет платить за работников, получающих минимальные зарплаты, в среднем уже не 62,5, а в среднем до 75 манатов.

Как считает экономист Натиг Джафарли, рост минимальной оплаты труда, конечно же, положительный момент. Но здесь нужно учитывать, что выплаты в ГФСЗ физических лиц, которые поставлены на учет в качестве налогоплательщиков, юридически привязаны к этой «минималке». Так, для работников строительной сферы социальные взносы достигают 50% минимальной зарплаты, в прочих сферах – 25%. И если сегодня выплаты составляют 125 и 62,5 маната, с начала наступающего года они увеличатся до 150 и 75 манатов соответственно.

«Мы неоднократно предлагали убрать из закона привязку выплат в ГФСЗ к минимальной заработной плате и применить другие, более щадящие формулы расчета, поскольку речь о серьезном финансовом давлении на бизнес, особенно строительный, — говорит эксперт. – Тот момент, что выплаты в ГФСЗ зависят от зарплатного минимума, следует вовсе исключить из закона. К тому же пенсии не могут быть в исключительной монополии государства. Следует разработать механизм, установить минимальную сумму для обязательной выплаты, да так, чтобы желающие получать более высокую пенсию могли бы платить больше по собственному усмотрению».

По его свидетельству, в этом русле следует поработать над правовой и институциональной базой для беспрепятственной работы в стране частных пенсионных фондов. Предоставить свободу заключения договоров гражданам. Привязку выплат в фонд социальной защиты к минимальной зарплате Джафарли, ко всему прочему, считает главной причиной роста теневой экономики и черного рынка труда. На этом фоне бюджетные ассигнования в русле соцстрахования сократятся, главным же образом в части перечислений Фонду страхования по безработице.

С другой стороны, заметил ученый-экономист Губад Ибадоглу, согласно заключению Счетной палаты по проекту бюджета, Фонд страхования безработицы увеличится в наступающем году на 22,5 %. «Перечисления из госбюджета будущего года в фонд социальной защиты сокращены на 159,2 миллиона манатов по сравнению с текущим годом. В результате возможности повышения пенсий будут ограничены. Возможно, их проиндексируют на примерно на 5% в феврале следующего года», — заметил он. Эксперт отмечает, что согласно годовым темпам прироста среднемесячной номинальной заработной платы страховая часть всех видов трудовых пенсий была проиндексирована на 11,4% в позапрошлом и 16,6 % в прошлом году.

Говоря о перспективах пенсий в новом году, Министерство труда прогнозирует прирост средней пенсии по возрасту с текущих 358 до 375 манатов. При этом средний размер трудовой пенсии по возрасту за десять месяцев с начала текущего года составил 331 манат. Напомним, что трудовые пенсии пересматриваются в соответствии с процентным ростом в прошлом году номинальной среднемесячной зарплаты, а пенсионный капитал — в соответствии с уровнем прошлогодней инфляции. Опрошенные нами пенсионеры хоть и рады индексации пособий, но сокрушаются стартовавшим с начала года марафоном цен на продукты первой необходимости, лекарства и целый ряд коммунальных услуг. Поводом для особого беспокойства стало повышение тарифа на газ и свет, а также ожидания дальнейшего повышения цен.