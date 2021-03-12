Рост объема наличных в обращении негативно сказывается на экономике

Государство заинтересовано в росте безналичного расчета, и стремится стимулировать его за счет перевода зарплат и пенсий на карты, а также более высокого по сравнению с наличными платежами кэшбека с НДС. Тем не менее, население голосует за наличные.

Общий объем наличного денежного обращения в стране на 1 января 2021 составил 11,828 млрд манатов. Это является самым высоким показателем с 2006 года (начало ведения статистики).

В обращении, согласно данным Центробанка Азербайджана, находится бумажных денег на 11,745 млрд манатов, металлических денежных знаков – на 83,3 млн манатов. По статистике ЦБА, на 1 января в стране в обороте находится 267,1 млн единиц бумажных купюр, 514,2 млн единиц металлических знаков, сообщает АПА-Экономикс.

Экономист Натиг Джафарли заявил #, что оборот наличных денег в стране увеличился по ряду причин. В том числе, потому что выросли социальные выплаты, выплаты по некоторым проектам. По его словам, имеет место и уменьшение депозитов. И это связано не только с недоверием к банкам, но и с тем, что часть населения, которая направляла свои свободные средства в депозиты, начинают их изымать, чтобы тратить. Других доходов у них практически нет. Много проблем с безработицей, экономика не растет. За январь-февраль экономика опять «просела», более чем на 3 % упал ВВП.

Но рост наличного денежного обращения согласно законам экономики должен привести как минимум к ускорению инфляционных процессов.

«Скорее всего, рост цен, который мы сегодня наблюдаем в Азербайджане, как раз является следствием данного процесса. С января заметно выросла стоимость продуктов питания, товаров первой необходимости и по ряду других категорий. В частности, на днях выросла цена на сигареты», – говорит экономист.

Джафарли с сожалением отметил, что по официальным данным нет серьезной корреляции. Они показывают, что инфляционные процессы в стране незначительные, а это создает определенную проблему. Когда растет объем наличных денег в экономике, инфляция просто не может оставаться на прежнем уровне.

«Не думаю, что в краткосрочной перспективе можно остановить этот процесс, так как и согласно бюджету этого года социальные выплаты сильно растут. Это, – говорит эксперт, – создает определенные инфляционные ожидания. Волшебных формул, которые могли бы сразу остановить инфляционный процесс, нет. В среднесрочной и долгосрочной перспективе можно предпринять некоторые макроэкономические меры, чтобы инфляционные процессы не создавали угрозы для роста цен. Для этого нужно решение хронических проблем в экономике – рост игроков на рынке и, соответственно, конкуренция, рост производства. Это поможет стабилизации цен и инфляционных процессов».

Профессор UNEC, замдиректора Русской школы экономики Эльшад Мамедов также связывает прирост наличного денежного обращения с одной стороны с социальными выплатами самым уязвимым категориям населения, которые были реализованы в 2020 году, ростом зарплат и пенсий.

«Но объем остается низким и говорить в этом контексте о серьезных инфляционных рисках представляется трудным. Однако наращивание денежной массы должно происходить не за счет наличности, а за счет мультипликации наращивания кредитной эмиссии. Если мы посмотрим на соотношение денежной массы в наличном формате к денежной массе в целом, то увидим, что показатели далеки от оптимальных. В структуре денежной массы страны объем наличного денежного оборота в коэффициентном показателе крайне высок. Это, – отмечает эксперт, – не означает, что наличной денежной массы очень много, но денежный агрегат М 2 крайне низкий. Это препятствует приросту инвестиций, деловой активности, потому денежную массу в Азербайджане нужно резко наращивать, но за счет прироста безналичного денежного оборота».

Наряду с этим крайне важно, чтобы наращивание денежного оборота носило целевой характер, чтобы деньги не шли на валютный рынок или другие инструменты финансового рынка, а чтобы деньги в максимально возможных объемах и количествах доходили до реального сектора экономики.

Тогда, по словам Мамедова, не будет и инфляционных рисков и проблем с волатильностью на валютном рынке. Таким образом можно будет достигнуть прироста инновационно-инфляционной деятельности, что важно для устойчивого и опережающего характера развития национальной экономики.