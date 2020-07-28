Рост налогов коррелирует с инфляцией

Самый большой рост налоговых поступлений произошел из-за инфляции, полагают в экспертных кругах. Инфляция стимулирует рост поступлений по налогам, которые прибавляются к цене товара, таким показателям, как НДС. В меньшей степени рост цен влияет на налог с продаж — прибыль может расти как за счет оптимизации прозрачности, так и за счет увеличения цен.

Согласно официальным источникам, среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец июня составила 3% (на конец мая 2020 года – 2,9%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец июня составила 5,5%, по непродовольственным товарам – 1,3%, услугам – 1%. Правительство Азербайджана на 2020 год среднегодовую инфляцию прогнозирует на уровне 4,6%. Глава Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 3-3,5%.

В то же время опрошенные нами граждане отметили, что цены на товары и услуги выросли и это негативно повлияло на благосостояние их семей. При этом большинство не знает уровень текущей инфляции в стране. «Статистика роста налоговых поступлений в государственный бюджет показывает, что реальная инфляция, которая бьет по карману населения, не мала. В то же время упомянутый фактор способствует росту фискальных отчислений в бюджет», — сообщил # экономист Ровшан Агаев. Согласно расчетам Госкомстатистики в постоянных ценах, налоговые поступления в 2019 году увеличились на 2,7% по сравнению с предыдущим годом. При этом налоговые сборы увеличились на 15% в текущих ценах.

Другими словами, растущие цены увеличили объемы налоговых сборов на 12%, говорит Агаев:

«Реальный рост налоговых сборов происходит за счет увеличения производства товаров и услуг. В нашем же случае наблюдается номинальный рост, когда налоговые платежи растут независимо от упомянутого фактора, но под влиянием повышения цен. Например, если продовольственная корзина, стоившая 150 манатов, подорожала до 190 манатов, обстоятельство ценового роста коррелирует с ростом суммы НДС и акцизного сбора. Этот факт также заставляет задуматься о том, насколько официально объявленный уровень инфляции в 2-3% отражает реальное положение дел».

По мнению доктора экономических наук, профессора UNEC Эльшада Мамедова, резкое увеличение фискальных сборов обычно обусловлено повышением прозрачности в деятельности данных фискальных институтов, либо же резким экономическим ростом, связанным с наращиванием инвестиций, деловой активностью и ужесточением фискальной политики.

«Однако в отчетный период какого-то существенного ужесточения фискальной политики не было, что же касается экономического роста, его показатели не сопоставимы с уровнем роста таможенных и налоговых сборов, — сообщил профессор #. — Потому здесь, на мой взгляд, речь идет о повышении прозрачности в деятельности фискальных органов, что, конечно же, радует. Вместе с тем, повышение уровня фискальных сборов в условиях достигнутой прозрачности, безусловно, должно быть вызвано не ужесточением фискальной политики, а увеличением экономического роста».

Однако Агаев не согласен с такой постановкой вопроса. По его словам, то, что называют «фактором прозрачности» в системе национальных счетов (СНС) нашло отражение в виде фактора ценового роста. «Если прозрачность увеличивает товарооборот, то экономика также должна развиваться», — считает экономист.