Одна из крупнейших финансовых корпораций мира Morgan Stanley предсказывает дефолт России. Он ожидается в середине апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по долларовым бондам с погашением в 2023 и 2043 годах.

Об этом пишет Bloomberg.

«Мы считаем дефолт наиболее вероятным сценарием. Он вряд ли будет похож на обычный дефолт, а Венесуэла, пожалуй, является наиболее подходящим сравнением», — сказано в сообщении.

По данным Morgan Stanley, существует неопределенность в отношении того, смогут ли банки США принимать купонные выплаты от Министерства финансов России.

Напомним, российские олигархи теряют миллиарды долларов из-за войны с Украиной. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Больше всего пострадали Вагит Алекперов и Алексей Мордашов.