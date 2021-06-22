Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить свыше 1,8 млн евро в качестве компенсации морального ущерба по делу о военной операции батальона «Восток» в составе Минобороны РФ в станице Бороздиновская (Шелковской район Чечни) 4 июня 2005 года. Это следует из вердикта суда в Страсбурге, обнародованного во вторник, 22 июня.

В качестве заявителей выступали 126 граждан РФ. Они утверждали, что военные незаконно «обыскали их дома, арестовали, подвергли жестокому обращению и убили местных» жителей. Кроме того, по версии истцов, были подожжены четыре дома и похищены 11 мужчин. Наконец, истцы говорили о дискриминации, связанной с их национальной принадлежностью (аварцы), и заявляли, что власти не провели эффективного расследования произошедшего.

ЕСПЧ постановил, что были нарушены следующие статьи Европейской конвенции по правам человека: 2-я (о праве на жизнь), 3-я (о запрете на применение пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), 8-я (о праве на уважение частной и семейной жизни), 13-я (о праве на эффективное средство правовой защиты), 14-я (о запрещении дискриминации), а также 1-я статья дополнительного протокола к конвенции (о защите собственности). Кроме того, ЕСПЧ заявил о нарушении властми РФ 38-й статьи (о порядке рассмотрения дела). (DW)