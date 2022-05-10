Из-за того, что Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины, представителям страны-агрессора уже запретили принимать участие в «Евровидении». Теперь на очереди конкурс «Мисс Вселенная», право на участие в котором у РФ могут отобрать навсегда.

Об этом заявила президент «Мисс Украина Вселенная» Анна Филимонова. Она рассказала, что к ней поступило достаточно много обращений с просьбой высказать позицию Украины администрации конкурса «Мисс Вселенная» и потребовать отстранения РФ. Она уже уведомила об этом руководство Miss Universe.

«Мы уверены, что наши партнеры из «Мисс Вселенная» примут правильное решение. Россия не должна участвовать в этом конкурсе уже никогда, потому что это возмутит множество стран, которые не хотят видеть российскую представительницу рядом с собой», — объяснила Филимонова.

Анна добавила, что президент престижного конкурса красоты «Мисс Вселенная» Пола Шугарт с самого начала полномасштабной войны поддерживает Украину и постоянно интересуется положением дел.