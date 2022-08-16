ВС России нанесли ракетный удар по военному аэродрому на Житомирщине.

Об этом сообщает воздушное командование «Центр» в Facebook.

Удар был нанесен с территории Беларуси ракетами X-59.

«Сегодня днем, 16 августа, рашисты подняли самолеты с территории Беларуси и, пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, нанесли ракетный удар двумя управляемыми авиационными ракетами X-59, предположительно из истребителей-бомбардировщиков Су-34», — говорится в сообщении.

В результате попадания повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники.