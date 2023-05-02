Спустя год войны в Украине основными источниками страхов россиян оказались диверсии, атаки беспилотников и «реальные» потери российской армии в затяжных позиционных боях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на очередной доклад «Национальный индекс тревожности» коммуникационной компании КРОС.

Наибольший страх в первом квартале 2023 года россияне испытывали из-за диверсий на территории страны. Суммарный индекс тревожности, связанный с этой темой, составил 683,4 медиаюнга (применяемая в исследовании единица воспроизводства тревоги). Как отмечают авторы доклада, больше всего россиян обеспокоил рейд группы диверсантов в Брянскую область 2 марта.

Также россиян беспокоят регулярные атаки украинских беспилотников по регионам, которые находятся вдали от фронта, — по Тульской, Калужской и Московской областям. Тревожность вызывают и постоянные сообщения ФСБ о предотвращении терактов и задержании людей, якобы причастных к их подготовке.

На втором месте среди страхов россиян — ход войны в Украине (634,6 медиаюнга). В 2022 году военные действия в соседней стране были основным источником тревожности россиян, но в начале этого года они уступили происшествиям внутри страны. Тем не менее россияне озабочены сроками завершения войны и затяжными боями в Бахмуте.

«И для СМИ, и для соцмедиа одна из наиболее чувствительных тем — потери российских войск. В соцсетях высказываются различные версии и догадки о размере „реальных“ потерь», — пишут авторы исследования.

На третьем месте среди основных страхов россиян — конфликт вокруг Киево-Печерской лавры и гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ). Однако эта тема набрала почти в шесть раз меньше, чем диверсии и война — всего 136,7 медиаюнга. Несмотря на это, судьба УПЦ волнует россиян больше, чем мобилизация (118,8), рост цен и падение уровня жизни (106,9), наступление нейросетей на человека (92,3), взрывы бытового газа (88,7), а также износ импортной техники и дефицит запчастей (39,8).

Эксперты ранжировали страхи россиян на основе анализа новостей в СМИ («медиаиндекс»), а также постов и комментариев в соцсетях («соцмедиаиндекс»). Если какая-то тема активно освещается в СМИ, но не находит отклика в соцсетях, эту тему авторы исследования относят к «псевдострахам». (moscowtimes.ru)