Самыми популярными профессиями у работодателей в сфере производства и пошива одежды весной 2022 года стали швеи, комплектовщики и укладчики-упаковщики. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании интернет-рекрутмента HeadHunter.

По сравнению с весной 2021-го спрос на швей вырос чуть больше, чем в два раза, — на 106%. На 129% за тот же период увеличилось количество вакансий комплектовщиков и укладчиков-упаковщиков.

В топ-5 регионов, где предлагают наибольшее количество рабочих мест в сфере производства и пошива одежды, входят Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область. В большинстве вакансий указывают заработную плату от 35 тыс. руб.