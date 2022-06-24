После четырех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, Минэнерго РФ прекратило предоставление данных о добыче и продаже ископаемых природных ресурсов.

Ограничения вступили в силу сегодня, 24 июня. Об этом сообщает российский «Интерфакс». «Прекращается предоставление следующих информационных продуктов: оперативная информация о добыче газа (природный и нефтяной) в России по предприятиям, потребление газа отраслями промышленности по субъектам РФ, динамика плановой и фактической проходки в эксплуатационном и разведочном бурении, первичная переработка нефтяного сырья и производство основных нефтепродуктов на НПЗ и ГПЗ, цены производителей на нефтепродукты, добыча угля для коксования по субъектам и маркам угля, выпуск концентрата по регионам, в том числе угля для коксования, отгрузка российского угля предприятиями-производителями на коксохимические и металлургические предприятия, отгрузка российского угля в страны Ближнего и Дальнего зарубежья» — заявили в энергетическом агентстве РФ.