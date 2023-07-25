Россия может готовить новую провокацию в Черном, чтобы обвинить в ней Украину. Временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер заявила, что страна-агрессор установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам для подрыва гражданских судов.

«На прошлой неделе Соединенные Штаты поделились с международным сообществом информацией с предупреждением, что Россия намерена расширить атаки на украинские зерновые объекты. Россия именно так и сделала. Мы считаем, что Россия может осуществить атаки на гражданское судоходство в Черном море. По нашей информации, Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам», – цитирует заявление Брукер на заседании Постоянного совета ОБСЕ по российским ракетным атакам по Украине «Укринформ«.

По ее словам, Россия делает это, чтобы оправдать любые атаки на гражданские корабли в Черном море, а впоследствии обвинить в этих атаках Украину.