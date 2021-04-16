Россия вышлет польских дипломатов

Россия в ответ на действия Варшавы вышлет из страны пять польских дипломатов.

Как передает РИА Новости, об этом заявили в МИД РФ.

«К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Трех сотрудников посольства России в Польше ранее признали персонами нон грата. В МИД заявили, что основанием для такого решения стало «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша».

Ранее официальный представитель российской дипмиссии Владимир Александров подтвердил РИА Новости, что посол России Сергей Андреев в четверг был вызван в МИД Польши.