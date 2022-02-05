Штурмовые самолеты Су-25СМ, которые примут участие в учениях Союзного государства, перебазировали на аэродромы Республики Беларусь, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа, первый продлится до 9 февраля. За этот период планируется создать на территории Республик Беларуссь группировки войск и протестировать готовность дежурных сил ПВО к выполнению задач по прикрытию.

На втором этапе, с 10 по 20 февраля, состоятся совместные учения «Союзная решимость — 2022», в ходе которых российские и белорусские военные отработают задачи по перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также по уничтожению незаконных вооруженных формирований.