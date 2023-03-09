Российская армия в нынешнем году вряд ли добьётся существенных территориальных приобретений в Украине, она не сможет достаточным образом восстановиться после потерь, понесённых за год войны. С такой оценкой на слушаниях в Сенате выступила директор национальной разведки США Эврил Хэйнс. Она комментировала опубликованный сегодня ежегодный доклад американской разведки о глобальных угрозах.

По словам Хэйнс, возможное отсутствие успехов на поле боя в ближайшее время российское руководство не рассматривает как фатальное. Разведсообщество США считает, что президент России Владимир Путин сделал ставку на длительную войну, считая, что это лучший вариант обеспечения стратегических интересов Москвы в Украине — даже если вооружённое противостояние будет длиться годы.

По словам Хэйнс, в случае, если в России не будет объявлена новая волна мобилизации или если Москва не обеспечит поставки достаточного количества оружия и боеприпасов из третьих стран, российские войска, вероятно, будут вынуждены перейти к стратегической обороне и удержанию оккупированных территорий Украины, отказавшись в обозримом будущем от планов захвата новых территорий.

На большей части линии фронта российские войска сейчас не идут вперёд, однако они продолжают наступление в Донецкой области, пытаясь взять город Бахмут. (svoboda.org)