Россияне собрали с неподконтрольных Украине территорий около 6 млн тонн пшеницы, около 88% озимых культур, посеянных на оккупированных территориях. Стоимость украденного продовольствия составляет около 1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что россияне не собирали урожай, который находится вдоль линии фронта.

По оценкам NASA Harvest почти четверть украинской пшеницы выращивается на оккупированных территориях.

В исследовании говорится, что российские корабли экспортировали зерно, вероятно вывезенное с оккупированных территорий, в страны, включая Ливию и Иран, но трудно оценить объемы, поскольку грузоотправители скрывают происхождение грузов.

При этом Россия отрицает воровство зерна, но официальные лица публично заявляют о возобновлении поставок зерна из оккупированных портов.

Главный прокурор Швейцарии, ведущего центра торговли сырьем, предупредил, что коммерциализация награбленного сырья может являться военным преступлением.