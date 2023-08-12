Утром субботы, 12 августа, в Кривом Роге раздалось несколько взрывов.

Как сообщают местные издания «Свои» и «Первый городской», серия взрывов раздалась до сигнала воздушной тревоги.

«Жители Кривого Рога сообщают, что слышали взрывы. Мы выясняем все обстоятельства. Тревоги нет», — говорится в сообщении.

После взрывов в южных, восточных и части центральных областей объявили тревогу. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистических ракет.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул официально подтвердил взрывы в городе. Впрочем, он попросил не снимать ничего, касающегося атаки. (УНИАН)