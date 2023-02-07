Американский Институт изучения войны (ISW) в очередном обзоре ситуации в войне РФ против Украины указал на оценки украинскими официальными лицами подготовки РФ к началу широкомасштабного решающего наступления на востоке Украины в середине-конце февраля. В частности, министр обороны Украины Алексей Резников 5 февраля предположил, что россияне начнут новое решительное наступление в конце месяца, чтобы символически привязать его к первой годовщине начала полномасштабной войны, отметили аналитики.

Они также напомнили, что неназванный советник украинских военных сообщил газете Financial Times, что Россия намерена начать наступление в ближайшие 10 дней, то есть до 15 февраля. При этом отдельные голоса российских националистов по-прежнему выражают сомнения в способности РФ начать успешное наступление в конце февраля, указывается далее. По мнению аналитиков, оба наблюдения свидетельствуют о том, что российское военное командование, по всей видимости, спешит начать решающее наступление до прибытия западной военной помощи и весеннего бездорожья в Украине, которое помешало продвижению российской техники весной 2022 года.

В то же время британская военная разведка считает, что России вряд ли удастся в течение ближайших недель нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны. С начала января 2023 года РФ пытается возобновить крупные наступательные операции, чтобы захватить территории Донецкой области, удерживаемые Украиной. Однако российским войскам удается продвигаться вперед лишь на несколько сотен метров в неделю — почти наверняка потому, что им не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, говорится в обзоре министерства обороны Великобритании. Высшее командование России — вероятно, из-за оказываемого на него политического давления — разрабатывает планы, требующие от недоукомплектованных, неопытных подразделений достичь нереальных целей, подчеркивается в документе. (DW)