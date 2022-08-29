В Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник, 29 августа, попытались осуществить наступление в Николаевской и Херсонской областях, передает ТАСС.

Как заявили в министерстве, в течение дня по прямому указанию украинского президента Владимира Зеленского ВСУ предприняли попытку наступления в этих двух регионах на трех направлениях.

«В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», — сказали в ведомстве.

В Минобороны указали, что потери противника в живой силе составили свыше 560 военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 августа, в ОК «Пивдень» заявили, что враг отошел со своих позиций в Херсонской области.

«Группировка войск «Каховка» рапортует, что 109-й полк так называемой «ДНР» отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя», — говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что прорвана первая линия обороны россиян в Херсонской области. По данным CNN, украинские воины освободили четыре села под Херсоном — свобождены Новая Дмитровка, Архангельское, Томина Балку и Правдино.

В Офисе президента Украины призвали с осторожностью комментировать любые военные действия Вооруженных сил Украины.