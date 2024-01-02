Российские войска утром 2 января устроили массированную атаку по Киеву ракетами «Кинжал». В некоторых районах столицы исчезли свет и вода. Есть разрушения.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в результате ракетной атаки зафиксированы попадания в нескольких районах, в результате чего вспыхнули пожары.

В то же время в Святошинском есть попадание в здание социальной инфраструктуры. В Печерском районе зафиксировано попадание в крышу многоэтажки. Также есть вызов еще по одному адресу.

В Оболонском районе горит складское помещение. В Деснянском – возгорание в здании супермаркета.

Везде работают экстренные службы. (tsn.ua)