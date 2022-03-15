Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, внеся их в стоп-лист, запрещающий въезд в РФ. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

В санкционном списке России также значатся глава минобороны США Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли, помощник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, сын президента США Хантер Байден, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, первый замминистра финансов США Адевейл Адейемо, а также президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Льюис.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что в ближайшее время будет объявлено о расширении санкций в отношении высших американских чиновников, военных, законодателей и бизнесменов.

«Эти действия будут осуществляться в органичном единстве с масштабными решениями, принимаемыми Правительством Российской Федерации в финансово-банковской и других сферах для защиты экономики России и обеспечения ее устойчивого развития», — указано в сообщении.