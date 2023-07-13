Россия рассматривает передачу Украине истребителей F-16 как ядерную угрозу со стороны Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», — сказал Лавров в интервью «Ленте.ру».

По его словам, США и их союзники по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией. Последствия такого столкновения он назвал «катастрофическими». При этом на вопрос о возможном использовании российской стороной ядерного оружия в Украине Лавров напомнил, что сценарии его применения четко определены Военной доктриной РФ.

Лавров подчеркнул, что Россия готова достичь целей войны в Украине «путем диалога». По его словам, условия для переговоров остаются теми же, что и в начале вторжения на украинскую территорию: защита населения Донбасса, «демилитаризация» и «денацификация» Украины, а также устранение угроз безопасности, исходящих от Киева.

Также глава МИДа заявил о необходимости получить от Запада гарантии безопасности и напомнил, что президент РФ Владимир Путин перед нападением на Украину потребовал отвести инфраструктуру НАТО к границам 1997 года. Это требование Запад «высокомерно отклонил», сказал Лавров.

На саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля страны альянса объявили о создании коалиции по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16. В нее вошли: Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал начать подготовку украинских пилотов до конца лета, что создаст условия для последующей передачи истребителей Киеву.

В Кремле в ответ на это предупредили, что российские войска будут уничтожать F-16, как и другую иностранную военную технику в Украине. (moscowtimes.ru)