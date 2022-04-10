Чтобы компенсировать потери в войне против Украины, российская армия пытается пополнить личный состав за счет военнослужащих, находящих в запасе с 2012 года. Такое сообщение опубликовало в воскресенье, 10 апреля, министерство обороны Великобритании со ссылкой на спецслужбы страны.

«Усилия по увеличению военной мощи также включают попытки привлечения (людей к участию в боевых действиях на стороне России) в регионе Приднестровья в Молдове», — говорится в сообщении.

Ранее, 2 апреля, Генштаб ВСУ сообщал, что Россия активизирует войска, размещенные в Приднестровье. «Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины», — было указано в утренней сводке Генштаба за этот день. (DW)