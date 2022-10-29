Россия приняла решение приостановить свое участие в зерновой сделке якобы из-за «нападения на корабли Черноморского флота».

Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, которое приводит ТАСС.

«С учетом проведенного 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — сказано в сообщении оборонного ведомства страны-агрессора.

Информацию о приостановлении участия в зерновой сделке подтвердили и в Министерстве иностранных дел России.