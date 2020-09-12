«Россия погибает добровольно и с песнями, сама не подозревая, что утопает в болоте деградации» — Зардушт Ализаде

Итак, политик Алексей Навальный полностью пришел в себя и вспомнил все события перед отравлением вплоть до того, как потерял сознание в туалете самолета.

По информации Der Spiegel, в немецкой клинике «Шарите», где находится Навальный, усилили охрану — там объявили «красный уровень» угрозы после того, как выяснилось, что у политика восстановилась память.

По мнению врачей, физически Навальному удастся восстановиться на 90%, а психически он уже полностью пришел в себя.

Накануне немецкая газета Die Zeit писала, что для отравления использовали новый тип вещества «Новичок», который нанесли на чашку или добавили в чай. По данным газеты, организаторы отравления рассчитывали, что Навальный умрет на борту самолета. То, что он выжил, связывают с решением пилота совершить экстренную посадку и с действиями врачей в аэропорту Омска, которые оперативно вкололи политику антидот.

Навальный очнулся и всё помнит — надо полагать, теперь дело двинется быстрее. Интересно, чем это всё грозит Москве? Не зря, видимо, усилили его охрану. Каких санкций, ограничений или иных мер должна ждать Россия? Ведь наверняка всё будет доказано, и появится целое дело против режима Путина. Может, дело дойдет также до ЕСПЧ и Международного суда.

О том, какой ситуация видится им, рассказали # известные аналитики.

Политолог Зардушт Ализаде:

— Россией правит шайка криминальных субъектов. Для таких субъектов нет ничего запретного и невозможного. Власть над Россией для них означает

возможность бесконтрольного грабежа и распродажи ее природных богатств. Любой, кто пытается препятствовать этому грабежу — враг, подлежащий уничтожению. Как? Смотря по обстоятельствам. Можно уничтожить политически и морально, оклеветать, отрезать от источников честного заработка, подстроить уголовное дело, развалить бизнес, посадить или убить. Все разрешено своим подельникам и челяди.

Вот в такой обстановке и произошло покушение на убийство Алексея Навального, который роликами своего ФБК здорово насолил оборзевшим чиновным ворюгам.

Справедливости ради необходимо отметить, что Навальный выполнял политический заказ определенной части власти, которая сама 10 лет грабила Россию. Тем не менее, упрекать его в том, что он не трогал воров, близких к ним, и «обижал» воров, аффилированных с чекистской олигархией, будет нелогично. Все, что он сообщал обществу о тех, кто становился героем его роликов, правда.

А тотальная борьба против коррупции в обществе — задача государственных правоохранительных органов, а не НПО, коей ФБК являлся.

То, что я сказал, является совершенно несомненной оценкой сути путинского режима, и она прекрасно известна Западу. Кстати, в генезисе подобного режима есть и заслуга Запада, поддержавшего Ельцина против псевдокоммунистического Зюганова в 1996 году. Так что, Запад расхлебывает кашу, которую сам же и заварил.

Что может сделать Запад с режимом Путина?

А зачем? Чем он плох? Уничтожает всяческий научный и технологический потенциал России? Уничтожает. Обескровливает российскую экономику через «стерилизацию избыточной денежной массы»? Обескровливает. Душит патриотический потенциал русского народа? Душит. Переправляет на Запад природные богатства страны взамен бумажных зеленых фантиков? Переправляет. Заполняет ряды российской элиты отборными негодяями и ворьем? Заполняет.

Чего же боле? Лучшего управленца для России Западу не найти. Главное, что Россия погибает добровольно и с песнями, сама не подозревая, что утопает в болоте деградации.

Нет, Навальный хороший парень, но он не стоит того, чтобы жертвовать таким ценным агентом.

А вот демонстрационную бучу можно сварганить для отвода глаз. Местная либеральная шобла подыграет, и можно будет в сотый раз продемонстрировать всему миру, как Запад принципиально защищает права человека и высшую справедливость.

Ничего путинскому режиму за отравление Навального не будет. Кроме того, РФ слишком большая страна, ни в какие санкции не помещается.

Евген Магда, украинский политолог, директор Института мировой политики (Киев):

— На самом деле то, что Алексей Навальный пришел в себя, по большому счету играет на Кремль. Большая политика достаточно цинична, и гипотетическая смерть Навального вынудила бы Запад реагировать более резко. А поскольку он пришел в себя, то у Германии появилось поле для маневров и поисков возможностей создавать условия для продолжения и завершения «Северного потока-2». Да, Меркель сегодня делает достаточно громкие заявления и ей вторят представители немецкой власти, но я думаю, что тут не все так однозначно.

И не стоит забывать о Соединенных Штатах. Интерес США достаточно очевиден. Дональд Трамп проталкивает, собственно говоря, американские энергетические компании, чтобы они могли экспортировать энергоресурсы в Европу.

Но я бы не стал недооценивать и влияние российского лобби в западноевропейских структурах и заинтересованность Ангелы Меркель в том, чтобы завершить в следующем году свою карьеру канцлера на мажорной ноте.