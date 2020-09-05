Россия подняла истребители из-за патрулирования бомбардировщиков США над Украиной

Российская Федерация подняла восемь истребителей из-за патрулирования стратегических бомбардировщиков Соединенных Штатов у побережья Черного моря возле админграницы с временно оккупированным Крымом, пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

«Формация из американских ракетоносцев B-52H и украинских истребителей МиГ-29 и Су-27 не на шутку взволновала российских оккупантов, которые на перехват подняли сразу восемь истребителей (4 Су-27 и 4 Су-30) и перевели в полную боевую готовность ПВО Южного военного округа «, — говорится в сообщении.

В командовании отметили, что этим успешно воспользовались самолеты-разведчики НАТО, получили всю необходимую информацию о ПВО вероятного противника.