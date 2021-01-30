Россия отправила военных в Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе

Российские военнослужащие приступили к совершению марша на штатной технике в район н.п. Киямаддинлли Азербайджанской Республики, где будет развернут Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта (Совместный центр), сообщает сайт Минобороны России.

В течение нескольких дней в пункте дислокации Российского миротворческого контингента в г. Ханкенди военнослужащие изучали структуру, предназначение, задачи и функции, порядок организации работы Совместного центра.

Личный состав Совместного центра, представленный на паритетной основе от российской и турецкой сторон, будет выполнять задачи по мониторингу обстановки и контролю за соблюдением режима прекращения огня и всех военных действий с использованием беспилотных летательных аппаратов.