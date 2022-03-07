«Россияне отказываются даже вести переговоры по этой проблеме. Очевидно, считая, что тела военнослужащих Российской Федерации не достойны попасть к себе на родину и быть погребенными по-человечески. Вместе с тем, Кабинетом Министров Украины был разработан и утвержден пошаговый порядок осуществления их передачи», – сказала она.
Вице-премьер считает, что Россия оставляет своих погибших на территории Украины для того, «чтобы российские матери, жены, дочери не узнали о настоящих масштабах развязанной войны, о тысячах и тысячах убитых и о крахе, который ждет Россию, если эта война будет продолжаться еще некоторое время».
«Такие зверства по отношению даже к своему народу нас, конечно, шокируют. Но не останавливают нашу армию. Мы на своей земле», – заявила Верещук. (gordonua.com)