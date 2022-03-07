Власти РФ отказываются забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта в эфире телемарафона вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Об этом сообщает ее министерство.

«Россияне отказываются даже вести переговоры по этой проблеме. Очевидно, считая, что тела военнослужащих Российской Федерации не достойны попасть к себе на родину и быть погребенными по-человечески. Вместе с тем, Кабинетом Министров Украины был разработан и утвержден пошаговый порядок осуществления их передачи», – сказала она.

Вице-премьер считает, что Россия оставляет своих погибших на территории Украины для того, «чтобы российские матери, жены, дочери не узнали о настоящих масштабах развязанной войны, о тысячах и тысячах убитых и о крахе, который ждет Россию, если эта война будет продолжаться еще некоторое время».

«Такие зверства по отношению даже к своему народу нас, конечно, шокируют. Но не останавливают нашу армию. Мы на своей земле», – заявила Верещук. (gordonua.com)