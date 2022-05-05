Россия приняла решение отказаться от участия во встрече Совета Безопасности ООН с комитетом Евросоюза по политике и безопасности из-за враждебной политики ЕС. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

«Мы приняли это решение в связи с явно враждебной и русофобской политикой ЕС, который активно пытается «потушить» огонь украинского кризиса, подливая в него бензин <…> Нет другого объяснения открытого разжигания войны нынешним руководством ЕС», — пояснил дипломат.

По его словам, власти Евросоюза «продвигают безрассудную антироссийскую повестку» и активно участвуют в поставках вооружений Украине.