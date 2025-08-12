Представитель Азербайджана не поехал на заседание Совета министров внутренних дел СНГ, которое состоялось 12 августа в Санкт-Петербурге, сообщает APA. По его информации, глава МВД Вилаят Эйвазов отказался участвовать в мероприятии. Причины не уточняются. Встреча проходила под председательством главы МВД России Владимира Колокольцева. На ней обсуждались вопросы взаимодействия и совместной борьбы с преступностью, проблемы нелегальной миграции и использование информационно-коммуникационных технологий. Главы делегаций также приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В приветственном слове Колокольцев затронул тему «попыток переписать общую историю» стран СНГ, которые ранее входили в СССР. Он также подчеркнул, что «стремление сберечь социокультурную идентичность стран содружества и приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям является той составляющей, без которой невозможно дальнейшее выстраивание архитектуры безопасности». «По сути, речь идет об одном из краеугольных камней в фундаменте наших добрососедских отношений», — отметил Колокольцев.

По логике министра внутренних дел России страны некогда входившие в СССР должны писать свою историю под диктовку Москвы. Какое отношение к работе МВД стран СНГ вообще имеют эти вопросы, тоже непонятно.

Баку начал дистанцироваться от Москвы в конце 2024 года, когда над Грозным ударом российской ПВО был подбит лайнер «Азербайджанских авиалиний». Президент РФ Владимир Путин отказался признать вину страны за инцидент, который привел к падению самолета и гибели 38 человек, находившихся на борту.

Ситуация усугубилась в конце июня, когда в результате рейда в Екатеринбурге по обвинениям в убийстве были задержаны члены азербайджанской диаспоры, причем двое из них — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы — скончались. Причиной их смерти стали жестокие избиения, что подтвердило вскрытие тел уже в Баку. После этого Азербайджан начал отменять все совместные с Россией мероприятия и визиты официальных лиц.

В июле президент республики Ильхам Алиев призвал Украину «не соглашаться на оккупацию», а в августе, по данным издания Caliber, стал рассматривать поставки оружия Киеву. Это произошло после того, как Россия ударила по объектам государственной нефтегазовой компании SOCAR в Одесской области, в результате которых были тяжело ранены четыре человека.