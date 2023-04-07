Украина предложила России обменять всех мусульман, которые находятся в плену обеих сторон, в честь Рамазана — священного месяца в Исламе. Однако в РФ отказались от этой идеи.

Такой информацией в интервью изданию «Голос Америки» поделилась советница руководителя Офиса президента Украины Дария Заривная. Она сообщила: «Мы вышли с предложением обменять мусульман «всех на всех» с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма».

По словам Заривной, украинский переговорный штаб всегда пытается придумать креативные решения для обмена пленными, чтобы спасти как можно больше военных и гражданских. Предложение насчет мусульман было одной из таких идей, но на этот раз — безрезультатной.

«Нашу переговорную группу характеризует проактивная позиция. И постоянные поиски разных углов, под которыми мы заходим. Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно отыскивая новые способы вытащить больше наших», — добавила советница руководителя ОПУ.