Россия осудила санкции США против Турции за покупку российских С-400

Введение санкций со стороны Вашингтона против Анкары из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400 является проявлением пренебрежительного отношения к международному праву. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в понедельник в Боснии и Герцеговине, сообщает Агентство Анадолу.

«Это, конечно же, очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, проявление нелегитимных, односторонних принудительных мер, которыми Соединенные Штаты пользуются многие годы — уже десятилетия — налево и направо. И, конечно, это не добавляет, я думаю, авторитета Соединенным Штатам на международной арене в качестве ответственного участника международного разделения труда, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества», — сказал Лавров.

США в понедельник, 14 декабря приняли решение ввести санкции в отношении Турции из-за закупки российских систем ЗРК С-400. Как сообщили в Минфине США, в список санкций внесены Управление оборонной промышленности Турции, его глава Исмаил Демир и трое сотрудников — Мустафа Альпер Дениз, Серхат Генчоглу и Фарук Йигит.

В Госдепе США отметили, что санкциями против Управления оборонной промышленности «запрещается выдача экспортных лицензий и разрешений на продукты и технологии США».

Также любому международному финансовому учреждению запрещается выдавать кредиты и ссуды Управлению оборонной промышленности Турции на сумму более 10 млн долларов. Должностным лицам Управления оборонной промышленности Турции запрещается въезд в Соединенные Штаты.