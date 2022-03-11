Россия 11 марта объявляет «режим тишины» в Украине, сообщает Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

«С 10:00 (мск — 11:00 по бакинскому времени) 11 марта 2022 г. Российская Федерация объявляет «режим тишины» и готова обеспечить гуманитарные коридоры», — говорится в заявлении главы Гумштаба генерал-полковника Михаила Мизинцева.

Речь идет о гуманитарных коридорах из Киева и Чернигова в белорусский Гомель с последующей доставкой эвакуированных лиц на территорию России. Кроме того, открываются коридоры из Сум и Харькова в Белгород, из Мариуполя – в Ростов-на-Дону и Таганрог.

Также российская сторона готова обеспечить гуманитарные коридоры из указанных городов в южном направлении или в другие украинские города по согласованию с Киевом, возможно также открытие коридоров из других населенных пунктов.