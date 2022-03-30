Российские военные 31 марта с 10:00 утра открывают дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя в Запорожье.

Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает РИА «Новости».

«Кроме того, Вооруженные Силы России с 10.00 31 марта 2022 года объявляют «режим тишины», — добавил он.

По словам Мизинцева, гуманитарная операция будет проводиться при участии представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста.