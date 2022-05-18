18 мая посол Франции Пьер Леви был вызван в Министерство иностранных дел России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ, ему был выражен решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции персонами нон грата.

Было подчеркнуто, что данный шаг наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству.

В ответ на это 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены «persona nоn grata». Им предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок с момента вручения послу соответствующей ноты.