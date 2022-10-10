Россия обстреливает территорию Украины иранскими беспилотниками «Шахед-136».

Об сообщил в «Telegram» Президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы боремся с террористами. Они наносят удары десятками ракет и БПЛА «Шахед-136» иранского производства. У них две цели: энергетическая инфраструктура страны и люди. Они обстреливают Киев, Хмельницкий, Львов, Днепр, Винницу, Ивано-Франковск, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую, Житомирскую и др. области, юг страны. Они хотят создать панику и хаос и разрушить энергосистему нашей страны», — отметил Зеленский.