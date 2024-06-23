Украина предложила Израилю помощь в борьбе с иранскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), однако Тель-Авив от этого отказался. Об этом сообщил телеканал N12.

Отмечается, что Украина планировала пригласить в страну израильских экспертов, которые могли бы изучить беспилотники и проверить собственные системы борьбы с БПЛА. В свою очередь, взамен Киев рассчитывал получить новейшие технологии.

Однако Израиль не воспринял идею всерьез. Тель-Авив получил несколько обращений от украинских коллег, однако проигнорировал их.