Россия обновила рекорд по приросту больных коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 6 148 новых больных коронавирусом COVID-19. Это самый высокий показатель с конца июля, сообщил оперативный штаб в воскресенье, 20 сентября.

Новые случаи заражения регистрировались в 84 регионах России. В Москве суточный прирост составил 860.

Еще 214 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 188 – в Московской области, 178 – в Ростовской области,165 – в Нижегородской области.

Всего в стране уже 1 103 399 случаев заражение коронавирусом.

За сутки скончались 79 россиян, число жертв за весь период выросло до 19 418.

Поправились и выписаны 909 357 человек, в том числе 2 895 за последние сутки. (korrespondent.net)