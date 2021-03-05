Россия не делает ставку на Кочаряна — эксперт

Россия не делает ставку на Кочаряна, потому, что это слишком рискованно для Кремля в новых геополитических условиях — таким мнением поделился с # политолог Ильгар Велизаде, комментируя пресс-конференцию Роберта Кочаряна, в ходе которой тот выразил желание вернуться в политику.

По словам эксперта, Кочарян по большому счету никогда и не уходил из «большой политики» Армении.

«Он вмешивался в политические процессы Армении через своих подставных лиц, а порой и сам появлялся на политическом поле, давал какие-то интервью, которые влияли на внутриполитическое поле Армении. То есть, он никуда не уходил, и не мог уйти, потому что у него в Армении есть бизнес интересы и их нужно защищать. Помимо этого Кочарян «крышевал» определенные бизнес круги», — сказал эксперт.

Аналитик также сказал, что последние 2,5 года по бизнес интересам Кочаряна в Армении был нанесен сильнейший удар.

«Для него Армения – это «кормушка», и он ее не хочет терять. Его сегодняшние заявления — это пиар ход, для того чтобы заявить: «я вернулся». На самом деле Кочарян всегда там был и никуда не уходил, просто он раньше действовал опосредованно, а сейчас будет действовать напрямую. В свое время он договаривался с Царукяном, затем с Карапетяном, и на какой-то момент ушел в «тень», сейчас выходит из нее», — добавил он.

Говоря о характере Кочаряна, как политика, политолог назвал его бандитом по сущности и натуре.

«Этот человек управлял политическими процессами, не гнушаясь никакими методами, в том числе и террористическими. Но нужно понимать, что он очень «грамотный» террорист, скажем так, способный. Когда Кочарян говорит о том, что будет участвовать в политической гонке, то понимает, что никакой народной поддержки у него не будет. Поэтому он сейчас манипулирует армянским обществом.

Кочарян будет подкупать ЦИК, влиять на процессы через Конституционный суд, где он имеет влияние, часть генералитета его поддерживает, нынешний президент Армении с ним заодно. Но самое главное в этом деле – это деньги, а они у него есть. Он также захочет опереться на определенных богатых армян в России и политические круги в Кремле», — подчеркивает политолог.

По мнению Велизаде, для того, чтобы всем понравиться, Кочарян «раздает» обещания о том, что он вернется и все будет хорошо, и что он готов выполнять все условия России.

«Он — «пахан», с соответствующей логикой и действиями. Кочаряна нельзя допускать до руля власти, он будет мстить Пашиняну и его команде. Пускать Кочаряна на вершину власти, это то же самое, что «пустить козла в огород». Он там все разнесет, всех неугодных «почистит» и будет править единолично, и готовить себе верного преемника», — считает эксперт.

Говоря о возможной поддержке Кремля, аналитик не думает, что Москва поддержит Кочаряна.

«Потому что Кочарян с точки зрения нынешней геополитической игры, очень рискованная ставка. Лет 10-15 назад, еще да, а сейчас такой политик как головная боль. Он будет подставлять Россию, потому что собственными рычагами Кочарян не обладает, а вот все его «разборки» с Азербайджаном и Турцией должна будет решать за него Россия. Он начнет подталкивать Москву на то, чтобы она вступила в противоречия с Баку и Анкарой, и будет манипулировать этим», — считает он.

По мнению аналитика, Россия не собирается ставить на Кочаряна.

«Если бы это было иначе, то Пашиняна уже не было бы на посту премьера, но в Кремле понимают, что у них с Кочаряном будет больше головной боли, чем с Пашиняном. Пашинян делает ошибки по глупости, а Кочарян будет достигать своих целей коварством», — резюмировал он.